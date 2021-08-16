Из реки Плетенки в Рязани извлекли труп мужчины

Около шести часов вечера 15 августа из водоема в черте Рязани водолазы извлекли труп мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным Я62, трагический случай произошел на реке Плетенке, погиб 66-летний пенсионер. Мужчина проживал недалеко от реки на улице Зафабричной, до водоема от дома пенсионера было около двухсот метров.

В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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