В восьми районах Рязанской области 16 августа отключат электричество. Фото: Сергей ГАПОН

16 августа в восьми районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Подсвятье, деревня Тюрвищи, деревня Ханино — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Алешня — с 08:00 до 17:00;

- деревня Выселки — с 09:00 до 16:00.

Чучковский район:

- поселок Красноармейский (улица Луговая), село Аладьино, село Шарапово — с 10:30 до 14:30;

- село Остро-Пластиково, село Старо-Пластиково— с 09:30 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Варваровка, деревня Кирилловка, село Парышка, деревня Петрово, деревня Плосское, деревня Летогоща — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Каменка — с 09:00 до 17:00;

- село Аманово — с 10:00 до 13:00;

- деревня Новые Воды, деревня Кривка, деревня Алабино — с 13:00 до 16:00.

Шиловский район:

- деревня Ибредь, село Ирицы — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Малинки, село Жмурово — с 09:30 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!