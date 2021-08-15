Жители окраин Рязани жалуются на недостаток городского транспорта

Общественного транспорта на улицах Рязани в последнее время становится меньше Фото: Владимир ФРОЛОВ

Жители Недостоева с каждой неделей все дольше ждут общественного транспорта в центр, а в несколько других районов Рязани должны добираться с пересадками, тратя лишние деньги. В их жалобах, опубликованных в паблике «Типичная Рязань», говорится, что раньше такого не было. А теперь 17-й автобус заезжать в Недостоево перестал, 34-й и 87-й маршруты отменили, 73-й собираются вскоре отменить.

В начале 2021 года автобус №21, связывающий Недостоево и центр Рязани, приходил каждые 10 минут. Сейчас их почти нет, хотя мэрия планирует снова увеличение их числа.

Перебои с общественным транспортом начались весной. С тех же пор произошло самое большое количество изменений маршрутов за последние 10 лет: власти, пытаясь «заткнуть дыры», перебрасывают подвижной состав с направления на направление.