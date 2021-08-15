В Рязани еще несколько дней сохранится жара «за 30 градусов»

Прошедшие дожди помогут огородникам отдохнуть от постоянного полива урожая Фото: Владимир ФРОЛОВ

Гидрометеорологи и МЧС выступил с предупреждением, адресованным рязанцам: в регионе ожидаются три дня сильной жары. Из-за того кому-то может стать плохо, и надо соблюдать меры осторожности.

16 августа синоптики в прогнозе обещают переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +10...+15 градусов по Цельсию, но днем местами жара до +32 градусов.

Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час, то есть в норме. Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный.