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Общество15 августа 2021 15:22

В Рязани еще несколько дней сохранится жара «за 30 градусов»

Прогноз погоды на начало недели опубликовали синоптики
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Прошедшие дожди помогут огородникам отдохнуть от постоянного полива урожая

Прошедшие дожди помогут огородникам отдохнуть от постоянного полива урожая

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Гидрометеорологи и МЧС выступил с предупреждением, адресованным рязанцам: в регионе ожидаются три дня сильной жары. Из-за того кому-то может стать плохо, и надо соблюдать меры осторожности.

16 августа синоптики в прогнозе обещают переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +10...+15 градусов по Цельсию, но днем местами жара до +32 градусов.

Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час, то есть в норме. Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный.