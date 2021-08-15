Рязанцам на окраине города предложили заказать отлов бродячих собак

Собак пугаются даже люди на остановках общественного транспорта Фото: Владимир ФРОЛОВ

Администрация Рязани ответила рязанцам, живущим в микрорайоне Канищево, которые жаловались на стаю бродячих собак в районе остановок «Телезавод» и «СПТУ». В жалобах значилось: «Они по ночам они бегают по дворам, рвут кошек, лают, мешают спать. Утром облаивают людей, ждущих общественный транспорт».

Власти посоветовали звонить в городскую службу по контролю за безнадзорными животными или центр помощи животным без владельцев «Городская собака». Заявки на отлов животных принимаются по будням с 9:00 до 17:00 по телефону 44-04-74.