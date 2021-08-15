После ДТП в Рязанской области в машине сгорело два человека

Горящий автомобиль около дороги привлекает внимание всех проезжающих

Вечером в субботу, 14 августа, в Касимовском районе Рязанской области около деревни Большие Починки произошло смертельное ДТП.

Автомобиль «Шевроле», водитель которого почему-то не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в сосну на обочине. Двигатель загорелся, а за ним и смятый кузов автомобиля. В огне погибли двое находившихся в салоне людей, это подтвердила пресс-служба регионального УВД. По словам правоохранителей, когда пламя потушили, нашли два трупа, обгоревшие до состояния скелетов. Личности погибших устанавливаются.