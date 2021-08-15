Роспотребнадзор исследовал чистоту рязанских пляжей

Официальные места купания рязанцев практически безопасны для людей Фото: Владимир ФРОЛОВ

Роспотребнадзор отчитался, что с 4 по 10 августа 2021 года его специалисты продолжили обследовать рязанские пляжи. Было отобрано 6 проб воды и 6 проб песка:

– у Борковского карьера №1;

– у Борковского карьера №2;

– у Борковского карьера №3;

– у пляжа на озере Ореховое;

– в Рязанском районе у пляжа на озере Уржинское;

– в Скопинском районе у пляжа на пруду села Успенское.

Роспотребнадзор сообщил, что везде пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам, только на озере Ореховое пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию железа.