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Общество15 августа 2021 13:28

Роспотребнадзор исследовал чистоту рязанских пляжей

За неделю было взято 6 проб, а с начала года – пробы песка в 71 месте и пробы воды в 80 местах
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Официальные места купания рязанцев практически безопасны для людей

Официальные места купания рязанцев практически безопасны для людей

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Роспотребнадзор отчитался, что с 4 по 10 августа 2021 года его специалисты продолжили обследовать рязанские пляжи. Было отобрано 6 проб воды и 6 проб песка:

– у Борковского карьера №1;

– у Борковского карьера №2;

– у Борковского карьера №3;

– у пляжа на озере Ореховое;

– в Рязанском районе у пляжа на озере Уржинское;

– в Скопинском районе у пляжа на пруду села Успенское.

Роспотребнадзор сообщил, что везде пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам, только на озере Ореховое пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию железа.