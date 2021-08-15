На улице Великанова в Рязани нашли повешенного на дереве

Сквер на улице Великанова между домами 14 и 16

Вечером в субботу, 14 августа, в Московском районе Рязани был обнаружен висящий на дереве труп мужчины – он был повешен за шею. Сквер около дома 14 по улице Великанова, где была сделана страшная находка, находится поблизости от школы №47.

Было установлено, что погиб 43-летний мигрант из одной из стран Средней Азии. Правоохранительные органы начали проверку по факту его смерти.

Молодежь, сидящая на лавочках около ТЦ «Александровский», пересказывала слухи о группировке скинхедов. Однако местные жители постарше у домов 14 и 16 по улице Великанова говорят, что в их спальном районе снимает жилье немало мигрантов, но нападений на них они не припомнят.