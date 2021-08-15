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Общество15 августа 2021 12:30

На окраине Рязани дождь остановил работы по ремонту дворов

Сотрудники подрядной организации в пятницу покинули рабочую площадку
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Оставленный бордюрный камень во дворах на улице Качевской

Оставленный бордюрный камень во дворах на улице Качевской

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Депутатская проверка в поселке Строитель показала, что работы по ремонту и благоустройству дворов на улице Качевской остановилась.

– Подрядная организация заявила, что прошел дождь, поэтому работы проводить невозможно, – пояснила депутат гордумы Светлана Ворнакова.

Дождь прошел в пятницу, а в субботу на улице Качевской побывали журналисты, которым сидящие во дворе на скамейках местные жительницы рассказали, что бордюрный камень подрядчики бросили на ночь во дворе (что для криминальной окраины небезопасно), а работы на дорожках прекратились.