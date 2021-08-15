Роспотребнадзор подал 3 иска в суды из-за качества рязанской воды

В рязанские системы водоснабжения попадает не совсем чистая вода

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области проверило выполнение в нашем регионе федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология».

Оказалось, что доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составила лишь 88,7%. Каждый девятый рязанец – 11,3% – пьет воду, которую пить нельзя.

За 6 месяцев 2021 года органам местного самоуправления и водопроводным организациям выдано 53 уведомления о фактах подачи питьевой воды, не соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. По результатам проверок вынесено 49 постановлений, общая сумма штрафов составила 579,0 тыс. руб. За невыполнение требований санитарного законодательства было подано 3 иска в суды.