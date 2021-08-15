До конца октября в Рязани пройдет благоустройство Гвардейского сквера

Единственную оставшуюся зеленую зону в районе промузла и Октябрьского городка просили благоустроить жители

Администрация Рязани заказала благоустройство Гвардейского сквера в Октябрьском городке. Он назван так в честь соседнего 137-го гвардейского воздушно-десантного полка и тянется на 300 метров вдоль протекающего там ручья Паника, позднее пересекающего Михайловское шоссе и впадающего в Трубеж.

Информация об аукционе по поиску подрядчика появилась в системе госзакупок. Там говорится о ревитализации («оживлении») сквера, Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 497 тысяч рублей. Подрядчик должен расчистить территорию и построить мостик через Панику до конца октября 2021 года. А на 2022 год намечено масштабное благоустройство сквера – с расчисткой всей зеленой зоны, протянувшейся более чем на километр, устройством тропинок, установкой лавочек и урн, освещением, появлением детской игровой и спортивной зон.