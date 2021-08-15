Под Рязанью командующий ВДВ проверил готовность военных полигонов

В конкурсе «Десантный взвод» проверяется боеспособность и взаимовыручка Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В Рязани и на пригородных полигонах Дубровичи и Сельцы побывал генерал Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками России. Он проверил готовность к началу международных армейских игр «АрМИ-2021».

В Дубровичах в рамках этих игр будет проходить конкурс по полевой выучке «Десантный взвод», а в Сельцах – конкурс на владение оружием «Тактический стрелок». В них примут участие команды нескольких иностранных государств – Китайской народной республики, Пакистана и других.

Военные конкурсы начнутся в Рязанской области 22 августа, когда ожидается их торжественное открытие на стадионе «Спартак». Они продлятся 11 дней.