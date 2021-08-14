На улице Зубковой из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть ребенок

Днем 14 августа из многоэтажного дома по улице Зубковой выпал и разбился насмерть пятилетний ребенок.
В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти малыша, а также все обстоятельства случившегося.
В первых числах августа трагедия произошла на улице Стройкова. Во дворе дома обнаружили труп 12-летней девочки – она выпала с балкона многоэтажного дома (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!