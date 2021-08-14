На улице Зубковой из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть ребенок

Днем 14 августа из многоэтажного дома по улице Зубковой выпал и разбился насмерть пятилетний ребенок.

В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти малыша, а также все обстоятельства случившегося.

В первых числах августа трагедия произошла на улице Стройкова. Во дворе дома обнаружили труп 12-летней девочки – она выпала с балкона многоэтажного дома (читать подробнее).

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