Появилось видео с места жесткого ДТП на Северной окружной

Днем 14 августа на Северной окружной дороге произошло жесткое ДТП. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Судя по кадрам видео с места дорожного происшествия, дорогу не поделили два легковых автомобиля. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики скорой помощи.

Подробности происшествия, в том числе о количестве пострадавших – уточняется.

По состоянию на 16:40 автомобильного затора на Северной окружной дороге нет.

Смотреть видеосюжет ДТП на Севрной окружной

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