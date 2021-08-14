Рязанский митрополит назвал главное отличие Библии от Корана.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о главном отличии Библии от Корана.

— Можно много назвать отличий, но назову следующее: в христианстве, в Библии - рай для всех, и для мужчин, и для женщин, а в Коране - места женщинам в раю нет. Во всяком случае об этом там не говорится, — заявил в эфире радио «Логос-Рязань» митрополит.

Отметим, что как минимум в двух аятах Корана вышеуказанная тема поднимается:

«А те, кто творит праведные деяния, будучи верующим, мужчина то или женщина, войдут в рай, и не поступят с ними несправедливо ни на бороздинку на косточке финиковой» (сура 4 «Женщины», аят 124);

«Обещал Аллах верующим, мужчинам и женщинам, сады, внизу которых текут реки, - они пребудут в них вечно – и прекрасные жилища в садах вечных. А благоволение Аллаха превыше всего. И это – великое спасение!» (сура 9 «Покаяние», аят 72).

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