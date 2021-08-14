Еще один пункт вакцинации Рязани пополнился «Спутником Лайт»

В поликлинику №2 (подразделение ОКБ им. Семашко) поступила вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат, созданный на основе аденовируса человека.

«Вакцина показала себя эффективно для населения, уже перенесшего заболевание, и для повторной прививки ранее вакцинированных людей. Врачи рекомендуют ставить эту вакцину спустя шесть месяцев после заболевания и предыдущей вакцинации», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Спутником Лайт» могут прививаться и те, кто делает прививку от коронавируса впервые. Ее разрешено колоть людям в возрасте от 18 до 60 лет.

«Спутник Лайт» вводят один раз в дозе 0,5 мл в плечо. Для защиты здоровья и поддержания иммунитета достаточно одной инъекции.

Записаться на вакцинацию можно по телефону: (4912) 50-64-84.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» поступил в кабинеты вакцинации Рязанского медицинского университета. Но там сообщили, что привиться этим препаратом могут только те, кто переболел, или ревакцинируется (читать подробнее).

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