ООО «Питер Пит» оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную добычу торфа

ООО «Питэр Пит» с центральным офисом в Подмосковье организовало на участке недр местного значения «Красное-2» Рязанского района самовольную добычу торфа. Об этом сообщает министерство природопользования Рязанской области
Арбитражным судом установлено, что 22 октября 2020 года минприроды обследовало территорию неразмежеванного земельного участка в 4 км юго-восточнее поселка Приозерный Рязанского района. В результате рейда специалисты выявили факт пользования недрами, который заключался в заборе, одновременной погрузке в прицепы и вывозе добытого торфа с использованием специальной техники.
1 декабря дело рассмотрела старший государственный инспектор Рязанской области по охране окружающей среды Елена Камышанова, и как результат – ООО «Питер Пит» оштрафовали на 800 тысяч рублей. Отметим, что это минимальная сумма для юридических лиц.
Компания не согласилась с таким решением и обжаловала постановление о назначении штрафа сначала в первой инстанции Арбитражного суда Рязанской области, а потом в 20-м Арбитражном апелляционном суде, но бесполезно – суды встали на сторону минприроды.
Постановления вступили в законную силу, а ООО «Питер Пит» вынужден будет заплатить 800 тысяч рублей.
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