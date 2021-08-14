Турнир по панкратиону в Рязани открыли Александр Поветкин и Роман Зенцов.

13 августа в ЦПКиО отметили День физкультурника, а на площадке перед Зеленым театром состоялся турнир по панкратиону. Организовали поединки клуб смешанных единоборств «Арта» вместе с областной федерацией спортивной борьбы и городским управлением по физкультуре и массовому спорту.

Перед началом турнира бойцов и зрителей приветствовали чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы в любительском боксе, обладатель ряда титулов в профессиональном боксе Александр Поветкин, а также Роман Зенцов, экс-чемпион М-1, ветеран легендарного промоушена Pride FC и эпизодический актер нескольких фильмов, в том числе «Сестры» Сергея Бодрова-младшего.

— Спасибо, что пригласили на такой великолепный праздник. Такие мероприятия крайне необходимы нашей стране... Они воспитывают настоящих мужчин... будьте сильными, смелыми и светлыми.

В ближайшее время расскажем подробнее о боях…

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