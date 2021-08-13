В Самаре найдена вторая из пропавших в Рязанской области девочек-подростков

Девочек нашли за пределами региона. Фото: поисково-спасательный отряд «Мещера».

В городе Самара найдена Кристина Таланина - вторая из двух пропавших несовершеннолетних воспитанниц Солотчинской школы-интерната.

Ранее в Рязанскую область вернули ее подругу по побегу Ульяну Фокину. Известно, что девочки добрались до Самарской области на попутках, а оказавшись в городе поселились у случайных знакомых. Прожив там несколько дней, одна из девочек обратилась в местный отдел полиции, сообщив, что является сиротой и попросила отправить ее в Рязань.

«В тесном взаимодействии с правоохранительными органами Самары удалось установить местонахождение второй рязанки», - сообщили в пресс-службе регионального СК.

Отмечается, что в настоящее время обе несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре.

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