Дело экс-главы рязанской администрации не будут возвращать в прокуратуру

Советский районный суд отклонил ходатайство защиты экс-главы администрации Рязани Сергея Карабасова о возвращении дела в прокуратуру. Об этом сообщается на сайте райсуда.
Мотивируя свое решение судья сообщил, что доводы защиты будут приняты к сведению при вынесении приговора. При этом ходатайство о допросе дополнительных свидетелей удовлетворили.
Напомним, с сентября 2020 года идет разбирательство по громкому уголовном делу против и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова по делу о «пропавшей» детской площадке. Вместе с ним в растрате бюджетных средств обвиняются экс-начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» (фирмы-подрядчика) Михаил Пузанов.
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