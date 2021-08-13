В Рязанской области обнаружили древние украшения и деньги

Исадский клад: шейные гривны, браслеты и височные кольца. Фото: Максим Панкин.

В Рязанской области около села Исады был найден клад, состоящий из 32 предметов, изготовленных из белого металла. Об этом сообщили в Институте археологии РАН.

Отмечается, что место находки ранее было тщательно исследовано, но признаков культурного слоя там не выявили. Вероятно, что украшения и деньги лежали в небольшом лубяном или берестяном туеске. Предварительная датировка, сделанная на основании аналогий некоторых входящих в состав клада украшений, укладывается в конец XI – первую половину XII века.

При этом состав и дата находки существенно отличаются от широко известных старорязанских кладов, сокрытых во время штурма города войском Батыя в декабре 1237 года.

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