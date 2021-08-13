У жителя Пензы рязанские полицейские изъяли наркотики «на любой вкус»

Полицейские областного центра, проверяя оперативную информацию, вышли на наркодиллера, прибывшего в Рязань из Пензы. 31-летнего ранее судимого за кражу, ограбление и незаконный оборот оружия мужчину подозревают в реализации запрещенных веществ.

«Оперативникам стало известно, что иногородний быстро обзавелся знакомствами в среде местных наркопотребителей и ранее судимых лиц и не скрывал, что у него можно приобрести наркотики «на любой вкус», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемого остановили на одной из улиц Рязани, а при личном досмотре обнаружили у него сверток с кристаллическим веществом. Обследовав жилище пензенца полицейские изъяли были изъяты свертки с героином, марихуаной, амфетамином и синтетическими наркотиками. Всего 25 граммов запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере».

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