В субботу в Рязани жары не будет – дождей не обещают

В субботу, 14 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает УМЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков. Ветер северо-западный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ожидается ночью +11...+16°С, днем +22…+27 градусов.

Кроме того, по данным Института прикладной геофизики имени академика Федорова, состояние геомагнитного поля в Рязанской области спокойное, с отдельными периодами неустойчивости.

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