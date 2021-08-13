Нестрашные последствия: рязанцам объяснили, что их ждет после вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реакции на вакцину от коронавируса очень индивидуальны, большинство людей переносят ее без каких-либо проявлений. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Ирина Григорьева.

— Возможны небольшое повышение температуры, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, першение в горле. Все это проходит, как правило, в течение одного-двух дней. Возможно, в месте укола появится покраснение, отечность, болезненность, — отметила специалист.

По словам врача, если температура поднялась выше 37,5 градусов, то можно принять таблетку нестероидного противовоспалительного препарата, а для удаления отечности в месте укола хорошо помогают антигистаминные препараты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!