Власти Рязани отказались от одного из исков к Ново-Рязанской ТЭЦ

13 августа в областном арбитражном суде состоялось заседание по одному из исков администрации Рязани к ООО «Ново-Рязанской ТЭЦ». Представитель городских властей сообщила, что между сторонами заключено соглашение, поэтому производство по делу решено прекратить.

Речь в иске шла о разделе двух зданий на территории станции (под литерами «И1» и «Э»). Администрация требовала прекратить права долевой собственности и выделить имущество в натуре, то есть определить в договоре, какая конкретно его часть принадлежит муниципалитету.

Как стало известно «КП-Рязань», Ново-Рязанская ТЭЦ подписала соглашение на условиях администрации.

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