В больницы Рязанской области поступило новое эндоскопическое оборудование

В Рязанской области в несколько больниц поступили новые эндоскопические комплексы, сообщает местный минздрав. Закуплены они на средства государственной программы модернизации первичного звена медицины.
Поставку получили следующие медицинские учреждения:
- Областная клиническая больница;
- Рыбновская районная больница;
- Клепиковская районная больница,
- Городская клиническая поликлиника №6;
- Городская детская поликлиника №7.
Специалисты отмечают, что эндоскопическое исследование (осмотр полостей организма изнутри оптическими приборами) на современном оборудовании позволяет выявлять «самые ранние патологические процессы».
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