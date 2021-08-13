В больницы Рязанской области поступило новое эндоскопическое оборудование

В Рязанской области в несколько больниц поступили новые эндоскопические комплексы, сообщает местный минздрав. Закуплены они на средства государственной программы модернизации первичного звена медицины.

Поставку получили следующие медицинские учреждения:

- Областная клиническая больница;

- Рыбновская районная больница;

- Клепиковская районная больница,

- Городская клиническая поликлиника №6;

- Городская детская поликлиника №7.

Специалисты отмечают, что эндоскопическое исследование (осмотр полостей организма изнутри оптическими приборами) на современном оборудовании позволяет выявлять «самые ранние патологические процессы».

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