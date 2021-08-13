После взрыва в Воронеже Любимов поручил проверить автопарки Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил подчиненным из профильных министерств и ведомств проверить автотранспортные предприятия, которые занимаются перевозкой пассажиров. Подтолкнуло главу региона к такому шагу, взрыв пассажирского автобуса в Воронеже.

Любимов обратился к руководителям УМВД, Роспотребнадзора с просьбой подключиться к этой работе и помочь в контрольных мероприятиях «по обеспечению безопасности перевозок, проверке водителей на наличие допуска, соблюдение рабочего режима, соответствие квалификационным требованиям».

Вечером 12 августа в Воронеже на улице Кольцовской возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвалась маршрутка №10а. В результате ЧП пострадало 19 человек, двое из которых скончались в реанимации (читать подробнее).

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