После взрыва в Воронеже Любимов поручил проверить автопарки Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил подчиненным из профильных министерств и ведомств проверить автотранспортные предприятия, которые занимаются перевозкой пассажиров. Подтолкнуло главу региона к такому шагу, взрыв пассажирского автобуса в Воронеже.
Любимов обратился к руководителям УМВД, Роспотребнадзора с просьбой подключиться к этой работе и помочь в контрольных мероприятиях «по обеспечению безопасности перевозок, проверке водителей на наличие допуска, соблюдение рабочего режима, соответствие квалификационным требованиям».
Вечером 12 августа в Воронеже на улице Кольцовской возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвалась маршрутка №10а. В результате ЧП пострадало 19 человек, двое из которых скончались в реанимации (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!