Сносило заборы, раскрывало крыши: два района Рязанской области пострадали от урагана. Фото: издат-во "Пресса".

Вечером 12 августа на два района Рязанской области – Сараевский и Ермишинский – обрушились ливневые дожди и сильный ветер. Местные жители называют природное явление не иначе как ураганом.

В Сараевском районе без электричества остались села Сысои, Кривское и Паники. Обрывы электролиний зафиксировали и в райцентре, кое-где попадали деревья.

В Ермишинском районе без электричества остались села Спасско-Раменье, Мердушь и поселок Игошино. Не было света и на отдельных улицах поселка Ермишь.

«Ветер ломал деревья, раскрывал крыши домов, сносил заборы. Дождь не прекращался во многих селах до утра. Восстановительные работы в районе продолжаются», сообщает «Пресса».

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