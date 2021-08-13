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Здоровье13 августа 2021 11:21

В Рязанской области разработают стимулирующие вакцинацию меры

Пока даже во властных структурах разъяснительную работу относительно прививок оценивают как «очень слабую»
Антон КОНОВАЛОВ
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Губернатор Николай Любимов вновь высказал недовольство темпами вакцинации в Рязанской области. По его словам, даже во властных структурах дела обстоят неважно.

«Если в муниципалитетах ситуация лучше, то в подведомственных ЦИОГВ области организациях разъяснительная работа в коллективах идет очень слабо. Просто недопустимыми темпами. Отсюда и неважные результаты», - приводит областное правительство слова Любимова.

Глава региона поделился опасениями, что в конце августа рязанцы, выйдя из отпусков, перед началом учебного года «массово пойдут делать прививки».

«Начнутся бесконечные очереди, недовольства, столпотворения, все это будет увеличивать риск заражения. Такого развития ситуации допустить нельзя», - считает Любимов.

Губернатор поручил проработать и 16 августа уже представить стимулирующие меры для предприятий и организаций Рязанской области, где вакцинированных будет больше 60%.

Напомним, в МУП "РГРЭС" работникам поставили условие: нужна прививка, отрицательный ПЦР-тест либо положительный на антитела, иначе - недопуск. Такое решение поддержала горадминисрация.

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