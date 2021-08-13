На турнир по панкратиону в Рязани 13 августа приедет Александр Поветкин

Александр Поветкин.
13 августа на площадке перед Зеленым театром в рязанском ЦПКиО состоится турнир по панкратиону. Организует его клуб смешанных единоборств «АРТА» совместно с областной федерацией спортивной борьбы и городским управлением по физкультуре и массовому спорту.
В ночь на пятницу организаторы сообщили, что на турнир приедут двое почетных гостей:
- Александр Поветкин, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы в любительском боксе, обладатель ряда титулов в профессиональном боксе, в июне объявивший о завершении карьеры;
- Роман Зенцов, экс-чемпион М-1, ветеран легендарного промоушена Pride FC.
Сам турнир начнется в 18:30. Запланированы шесть поединков между бойцами из разных регионов. Вход свободный. Возрастная категория 12+.
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