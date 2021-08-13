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Общество13 августа 2021 9:11

Вместо заделки ям городские службы развели грязь в рязанском дворе

Рабочие стали орудовать лопатой сразу после ливня
Источник:kp.ru
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Ты выглядит двор на улице Станкозаводской после визита "благоустроителей". Фото опубликованы Евгенией Соколовой.

Ты выглядит двор на улице Станкозаводской после визита "благоустроителей". Фото опубликованы Евгенией Соколовой.

Жители улицы Станкозаводской в Рязани возмутились результатом работы городских служб во дворе дома №11. Ситуация двоякая: с одной стороны, власти и откликнулись на просьбу заделать ямы, с другой – сделали только хуже.

Как сообщила одна из жительниц дома в соцсетях, приложив соответствующие фотографии, рабочие взялись орудовать лопатой сразу после ливня. И без того никчемную асфальтовую крошку засыпали прямо в лужи. Как результат, вместо выровненного покрытия – грязное месиво.

«Ходить невозможно!», - жалуются местные.

Рабочие стали орудовать лопатой сразу после ливня. Фото опубликовано Евгенией Соколовой.

Рабочие стали орудовать лопатой сразу после ливня. Фото опубликовано Евгенией Соколовой.