Вместо заделки ям городские службы развели грязь в рязанском дворе

Ты выглядит двор на улице Станкозаводской после визита "благоустроителей". Фото опубликованы Евгенией Соколовой.

Жители улицы Станкозаводской в Рязани возмутились результатом работы городских служб во дворе дома №11. Ситуация двоякая: с одной стороны, власти и откликнулись на просьбу заделать ямы, с другой – сделали только хуже.

Как сообщила одна из жительниц дома в соцсетях, приложив соответствующие фотографии, рабочие взялись орудовать лопатой сразу после ливня. И без того никчемную асфальтовую крошку засыпали прямо в лужи. Как результат, вместо выровненного покрытия – грязное месиво.

«Ходить невозможно!», - жалуются местные.