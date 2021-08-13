Вместо заделки ям городские службы развели грязь в рязанском дворе

Ты выглядит двор на улице Станкозаводской после визита "благоустроителей". Фото опубликованы Евгенией Соколовой.
Жители улицы Станкозаводской в Рязани возмутились результатом работы городских служб во дворе дома №11. Ситуация двоякая: с одной стороны, власти и откликнулись на просьбу заделать ямы, с другой – сделали только хуже.
Как сообщила одна из жительниц дома в соцсетях, приложив соответствующие фотографии, рабочие взялись орудовать лопатой сразу после ливня. И без того никчемную асфальтовую крошку засыпали прямо в лужи. Как результат, вместо выровненного покрытия – грязное месиво.
«Ходить невозможно!», - жалуются местные.
Рабочие стали орудовать лопатой сразу после ливня. Фото опубликовано Евгенией Соколовой.