В Рязани может появиться бассейн олимпийского уровня за 1 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани может появиться бассейн олимпийского уровня, где длина дорожек составляет 50 метров. Об этом сообщает «Медиарязань» со ссылкой на и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани Евгения Кириченко.

Построить спортивный объект, площадью 16 870 кв. метров, хотят на пересечении улиц Молодцова и Космонавтов. Раньше там располагался стадион, но теперь территория заросла.

Как отметил чиновник, построить бассейн смогут только в том случае, если Рязань попадет в программу строительства подобных бассейнов на будущий год. Для участия в конкурсе нужно выбрать земельный участок.

Будущий ФОК будет рассчитан на 600 мест для зрителей. В нем будет две чаши: основная и учебная. Высота этажа составит четыре метра. Предполагается также вышка для прыжков в воду.

Бассейн строится с заявкой на проведение соревнований по плаванию олимпийского уровня. Ориентировочная стоимость проекта – 1 млрд рублей.

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