Ливень, град и сильный ветер – рязанцев предупредили о непогоде

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы 12 августа на территории Рязанской области ожидается гроза, ливневый дождь и град. Кроме того, возможны усиления порывов ветра – до 17 метров в секунду. Прогнозируется, что непогода сохранится до конца суток 12 августа.

Отметим, что УМЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение по данным синоптиков в 19:10, но по состоянию на 21:00 в Рязани видимых изменений погоды не наблюдается.

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