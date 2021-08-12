Глава Росприроднадзора о проверках на рязанских заводах: Самое интересное еще впереди

После массовых жалоб жителей Рязани на загрязнение воздуха Росприроднадзор направил в город передвижные лаборатории. В интервью «Ведомостям» руководитель ведомства Светлана Радионова рассказала, как отработали специалисты.

— Определили набор точек, отправили лабораторию. Лаборатория отработала, показала превышение на границах санитарно-защитных зон по фенолу – от 1,9 до 3,2 доли ПДК и сероводороду – от 1,6 до 33 долей ПДК. Кроме того, зафиксировали единичные случаи превышения по оксиду углерода – 1,28 и 2,76, нафталину – 1,43 и 1,7, пропанолу – 1,27 и изопропилбензолу – 1,87 доли ПДК, — перечислила Радионова. — Четыре объекта попали под проверочные мероприятия. Для этого мы сводный доклад направляем в правительство и просим дать нам поручение их проверить. Одновременно мы пойдем в прокуратуру за разрешением, без которого не имеем права проводить внеплановую проверку. И дальше мы пойдем на эти предприятия: кожевенный завод, нефтеперерабатывающий и еще два объекта. Так что самое интересное еще впереди.

По словам Радионовой, они [Росприроднадзор] защищают бизнес, который «считает, что он много платит за экологию».

— Жители, например, жалуются на неприятный запах по ночам. А нам в ночное время запрещены проверки, даже замеры нельзя делать, — подчеркнула глава ведомства.

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