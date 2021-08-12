Рязанская модель рассказала о навязчивом преследовании поклонника

Повышенное внимание девушке не по нраву. Фото: портфолио модели в instagram.

Рязанская модель Татьяна Гурова рассказала, что некоторое время в социальных сетях ее донимает навязчивый поклонник. Мужчина пишет девушке с разных аккаунтов в instagram и «ВКонтакте».

«Я блокирую аккаунт и нажимаю «заблокировать этот и новые аккаунты этого пользователя», но проходит несколько часов или день, и снова повторяется. Пишут, как в личку, так и в комментариях. Я уже стала думать, что это бот, но несколько раз он отвечал и переписывался со мной в личке. Я уже банила миллион этих аккаунтов», - написала Татьяна.

По ее словам, каждый раз мужчина выкладывает одну и туже сториз и пишет одинаковые сообщения: «Привет, предлагаю познакомиться, договориться о встрече». Девушка рассказала, что сталкивается с подобным впервые и просит совета у своих подписчиков, как ей быть в этой ситуации?

Фото: портфолио модели в instagram.

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