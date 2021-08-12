С лопатой и ведром: в Рязани сняли на видео новый подход по ликвидации луж

С лопатой и ведром: в Рязани сняла на видео новый подход по ликвидации луж. Фото: НРВК

В центре Рязани сотрудник Дирекции благоустройства города убирал лужу металлической лопатой. Все происходило на улице Почтовой, напротив здания Рязанской областной Думы. Работа Дирекции попала на видео анонима, которые и выложил его в НРВК, подписав: «Нанотехнологии по уборке луж».

На кадрах видно, как мужчина неспешно зачерпывает воду и сливает в ведро…

Рязанцев изрядно позабавил такой подход к благоустройству, который, по их мнению, так и «не изменился за 300 лет».

Смотреть видеосюжет С лопатой на лужу

Кроме того, чиновникам напомнили о существовании свода правил «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации», где указано, что «поверхность покрытия должна иметь результирующий общий уклон в сторону водоприемных устройств не менее 2,5%... На поверхности покрытия не должно быть местных углублений, в которых может застаиваться вода».

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