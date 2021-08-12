Жара в Рязани отменяется: 13 августа температура не поднимется выше 27 градусов

В пятницу, 13 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков. Ночью местами возможен кратковременный дождь, а днем преимущественно без осадков.

Ветер западный и северо-западный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +13…+18°С, днем +22…+27°С.

Ранее сообщалось, что до конца рабочей недели в Рязанской области ожидается очень высокая температура – до 35 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд (читать подробнее).

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