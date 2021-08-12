20-летняя рязанка обчистила банковскую карту мертвеца

Полицейские задержали 20-летнюю рязанку, подозреваемую в краже денег с банковской карты мертвого родственника. Всего девушка обналичила 305 тысяч рублей.

В правоохранительные органы обратились из службы безопасности одного из банков. Сотрудникам кредитного учреждения показалось странным, что пожилой рязанец единовременно снял весь кредитный лимит карты, а также взял займ на 200 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что 65-летний мужчина скончался около двух лет назад, а к преступлению причастна его юная и живая родственница.

«По предварительной информации, девушка, узнав о смерти родственника, на следующий день после его кончины забрала себе банковскую карту. Деньги она перевела на свой счет и надеялась, что никто ничего не заметит, а бремя выплаты займа ляжет на других родственников», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

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