20-летняя рязанка обчистила банковскую карту мертвеца

Полицейские задержали 20-летнюю рязанку, подозреваемую в краже денег с банковской карты мертвого родственника. Всего девушка обналичила 305 тысяч рублей.
В правоохранительные органы обратились из службы безопасности одного из банков. Сотрудникам кредитного учреждения показалось странным, что пожилой рязанец единовременно снял весь кредитный лимит карты, а также взял займ на 200 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что 65-летний мужчина скончался около двух лет назад, а к преступлению причастна его юная и живая родственница.
«По предварительной информации, девушка, узнав о смерти родственника, на следующий день после его кончины забрала себе банковскую карту. Деньги она перевела на свой счет и надеялась, что никто ничего не заметит, а бремя выплаты займа ляжет на других родственников», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!