Виновник гибели молодой рязанки в ДТП пытался подговорить свидетеля

Фото с места пьяного ДТП в Ухоловском районе, в котором погибла 20-летняя девушка.

Жителя поселка Ухолово арестовали по делу о пьяном ДТП, унесшем жизнь 20-летней девушки. Местный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, на что есть веские основания.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области, одной из причин стал тот факт, 27-летний водитель пытался склонить свидетеля к даче ложных показаний. Ранее сообщалось, что в салоне вылетевшей с дороги «Лады Гранты» находился еще один, 21-летний пассажир (он тоже получил травмы).

Авария случилась на 36 километре трассы Ряжск- Касимов – Нижний Новгород. Прибор зафиксировал у сидевшего за рулем молодого человека 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Интересно, что предполагаемый виновник ДТП работал водителем.

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