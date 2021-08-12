Вступил в силу приговор убийце курсанта академии ФСИН

Вступил в законную силу приговор мужчине, убившему 19 декабря 2020 года 20-летнего курсанта академии ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Отмечается, что убийца хотел добиться смягчения наказания. Однако Рязанский областной суд оставил вердикт Московского райсуда без изменений - 13 лет лишения свободы.

Роковой конфликт произошел у магазина «Дикси» на улице Сельских строителей. Осужденный находился там со своей подругой и ее сыном с друзьями. Предварительно мужчина выпил и в какой-то момент разозлился на друзей сына из-за того, что те, якобы, грубо разговаривали с его пассией. Тогда он достал из кармана нож и ударил им в область сердца одного из молодых людей.

После этого, под угрозой свидетелям расправой, он покинул место преступления. Молодой же человек скончался до приезда медиков.

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