Со здания облдумы в центре Рязани отваливается штукатурка

В центре Рязани со здания бывшего Дворянского собрания (нынешняя областная Дума) рухнул кусок штукатурки. Фото: vk.com/rznnews62
В центре Рязани со здания бывшего Дворянского собрания (нынешняя областная Дума) рухнул кусок штукатурки. Обвалилась часть наружной отделки балкона на углу дома со стороны улицы Почтовой.
Судя по фотографиям, опубликованным в соцсети, штукатурка рядом с отвалившейся тоже вот-вот готова сорваться вниз ввиду наличия трещин. Прямо под ней расположена пешеходная зона.
Дом №57 по улице Ленина построен в XIX веке. Старая часть особняка – между 1805 и 1814 годами, часть с парадным залом появилась к 1852-му.
В 2019 году ремонтировалась крыша здания за 17 млн рублей.
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