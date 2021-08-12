В Рязани иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе.

Вечером 11 августа у дома №29 по Куйбышевскому шоссе 39-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Duster сбил на скорости двух детей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, все произошло в тот момент, когда две девочки 14 и 11 лет переходили дорогу по «зебре».

В результате дорожного происшествия дети получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили различные травмы.

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