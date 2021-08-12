Куда можно отдать вещи? В Рязанской области есть склады для нуждающихся

Епархия опубликовала список вещевых складов для помощи нуждающимся с адресами и телефонами. Фото: ryazeparh.ru

Рязанская епархия напомнила о вещевых складах, которые предназначены для помощи нуждающимся людям. Это места, куда можно отдать в дар вещи (принимаются в новом или хорошем состоянии).

По адресам и телефонам, указанным ниже, епархия предлагает обращаться, «если вам нужна вещевая благотворительная помощь или вы готовы ее оказать»:

- Рязань, ул. Татарская, д. 17, между 5-и и 6-м подъездами (гуманитарный склад ЦСП «Общее дело»), график: среда 16:00 – 19:00 , пятница 8:30 -11:30, тел.: 8(900)904-75-75;

- Рязань, ул. Московское шоссе, д. 12а, стр. 1, напротив автовокзала (склад Рязанского центра охраны материнства и детства), график уточнять по телефону, тел.: 8(4912)99-03-73;

- Рязань, ул. Сенная, д. 32 (Борисо-Глебский собор), тел.: график: среда, воскресенье с 11:00 до 13:00, тел.: 8(4912)25-69-73; 25-54-12;

- Рязань, пос. Строитель, ул. Качевская, д. 30в (Крестовоздвиженский храм), график: со вторника по воскресенье с 9:00 до 14:00, тел: 8(910)643-95-33;

- Рязань, ул. Колхозная, д. 1а (Канищево) (храм Преображения Господня), график: понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье с 9:00 до 12:00, тел.: 8(910)901-22-41;

- Михайлов, ул. Фабричная, д. 1 (храм Архангела Михаила), график: суббота, воскресенье с 8:00 до 15:00, тел: 8(905)185-69-91.