С 1 ноября в Рязани не станет маршруток №70

С 1 ноября в Рязани прекратит действовать муниципальный маршрут регулярных перевозок №70м2 (ЗАО «Русская кожа» - улица Березовая»), сообщает общественный совет при управлении транспорта администрации Рязани.
По данным совета, 3 августа в управление поступило заявление от ООО «РязаньПассажирТранс» о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок.
В соответствии с законом, действие свидетельства прекращается по истечении 90 дней с даты поступления заявления. То есть, маршрут будет ликвидирован с 1 ноября.
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