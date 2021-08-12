Из Скопина на вертолете в Рязань доставили женщину с инсультом

Из Скопина в Рязань срочно эвакуировали вертолетом 55-летнюю жительницу Москвы. Женщина приехала на отдых в рязанскую глубинку, но в какой-то момент почуствовала себя плохо - ее обнаружили на улице без сознания.

Скопинские врачи диагностировали субархноидальное кровоизлияние в мозг – заболевание, при котором требуется помощь специалистов областного центра.

— Поэтому решили провести санитарную эвакуацию на вертолете, погодные условия позволили это сделать, и женщину доставили в ОКБ, — прокомментировал и.о. заведующего территориальным центром медицины катастроф Денис Первов.

В результате диагностических мероприятий специалисты установили, что кровоизлияние в мозг произошло в результате разрыва сосуда головного мозга. Пациентке уже провели операцию эмболизации для восстановления мозгового кровообращения. В настоящее время женщина продолжает получать необходимое лечение.

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