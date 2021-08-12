Жителей Рязанской области предупредили о грозе и ливнях

Областное ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский гидрометеоцентр опубликовало очередное метеопредупреждение. Связано оно с предстоящими осадками и грозой на территории региона.

О том, что в четверг местами ожидается гроза и кратковременные дожди (до 7 мм), стало известно накануне. Теперь уточняют, что дожди будут ливневыми, а в целом указанные метеоявления прогнозируются утром и в первой половине дня 12 августа. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Из карты на сайте МЧС (см. ниже) следует, что грозы наиболее вероятны на юго-западной, южной и восточной окраинах Рязанской области.

Напомним, температура днем четверга прогнозировалась на уровне +25…+30 градусов.

Карта с прогнозом на 12 августа для Рязанской области.

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