Часть Рязанской области обесточат 12 августа – электричество отключат в семи районах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

12 августа в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Алешня, село Бортное — с 08:00 до 17:00;

- деревня Выселки — с 09:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- поселок Сапожок (микрорайон Малинники), деревня Ряжские Выселки, село Кривель — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Гулынки, деревня Соха, деревня Кореньки — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Подсвятье, деревня Тюрвищи, деревня Ханино — с 09:00 до 13 августа 17:00.

Михайловский район:

- село Стрелецкие Выселки (частично), село Жмурово — с 09:30 до 17:00.

Рязанский район:

- село Поляны — с 10:00 до 17:00.

Чучковский район:

- поселок Красноармейский (улица Луговая), село Аладьино, село Шарапово — с 10:30 до 14:30;

- поселок Чучково (улицы Совхозная, Советская, Калинина) — с 10:00 до 11:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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