Часть Рязанской области обесточат 12 августа – электричество отключат в семи районах.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
12 августа в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- село Алешня, село Бортное — с 08:00 до 17:00;
- деревня Выселки — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- поселок Сапожок (микрорайон Малинники), деревня Ряжские Выселки, село Кривель — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Гулынки, деревня Соха, деревня Кореньки — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Подсвятье, деревня Тюрвищи, деревня Ханино — с 09:00 до 13 августа 17:00.
Михайловский район:
- село Стрелецкие Выселки (частично), село Жмурово — с 09:30 до 17:00.
Рязанский район:
- село Поляны — с 10:00 до 17:00.
Чучковский район:
- поселок Красноармейский (улица Луговая), село Аладьино, село Шарапово — с 10:30 до 14:30;
- поселок Чучково (улицы Совхозная, Советская, Калинина) — с 10:00 до 11:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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