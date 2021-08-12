В Рязани объявили о пропаже 42-летнего мужчины

В Рязани сообщают об исчезновении 42-летнего Павла Ручина.
В Рязани сообщают об исчезновении 42-летнего мужчины. Местонахождение Павла Геннадьевича Ручина остается неизвестным с 10 августа.
Ориентировку на Ручина опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Его приметы: рост 175 см, телосложение xудощавое, глаза серые, волосы темно-русые, короткая стрижка. Одет пропавший был в зеленую футболку, синие джинсы, синие с белым кроссовки.
С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
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