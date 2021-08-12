В Рязани объявили о пропаже 42-летнего мужчины

В Рязани сообщают об исчезновении 42-летнего Павла Ручина.

В Рязани сообщают об исчезновении 42-летнего мужчины. Местонахождение Павла Геннадьевича Ручина остается неизвестным с 10 августа.

Ориентировку на Ручина опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Его приметы: рост 175 см, телосложение xудощавое, глаза серые, волосы темно-русые, короткая стрижка. Одет пропавший был в зеленую футболку, синие джинсы, синие с белым кроссовки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!