Роман Вильфанд: В Рязанской области ожидается жара до 35 градусов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Рязанской области вновь ожидается жаркая погода. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По мнению специалиста, уже до конца рабочей недели во многих регионах России температура будет на 7-10 градусов выше нормы.

— Очень высокая температура в Рязанской области - до 35 градусов, в Ивановской - до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы, — уточнил Вильфанд.

Отметим, что пока по состоянию на утро 12 августа возвращение сильной жары в Рязань ничего не предвещает - погода пасмурная, дожди, грозы и 23 градуса.

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