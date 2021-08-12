Ольга Божимова ушла в отставку с поста главного судебного пристава Рязанской области.

Руководитель УФССП России по Рязанской области Ольга Божимова ушла в отставку. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в ведомстве. В ближайшее время об уходе главного судебного пристава региона сообщат официально.

В настоящее время исполняет обязанности руководителя регионального УФССП Валерий Раев.

Ольга Божимова возглавила рязанских приставов в январе 2015 года. До этого она пять руководила УФССП России по Оренбургской области.

Ольгу Алексеевну неоднократно поощряли за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности. Награждена медалями «За службу» II и III степени, «За заслуги», «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов», имеет звание «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов».

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